Le onde del mare, gli stretti carruggi e Finale Ligure fanno da sfondo a "Il morso del vento", il nuovo noir di Marco Marinoni

"Il titolo recitava: Uccide la moglie davanti alla figlia. Impossibile risalire alla data di pubblicazione o alla testata, il frammento non includeva il bordo pagina. La Castiglioni si sentì artigliare al petto".

A Finale Ligure, durante il lockdown, la vicecommissaria Nicoletta Castiglioni, rovistando tra le vecchie carte di famiglia, scopre una verità rimasta sepolta per trent’anni: è stata adottata, il suo vero padre forse è uno spietato assassino e da qualche parte ha una sorella. Tutte le certezze sul passato e sulla sua identità crollano improvvisamente, sprofondandola in un abisso di disperazione e attacchi di panico. Inizia così “Il morso del vento” (Mursia, pagg. 328, Euro 18,00) il nuovo noir di Marco Marinoni che catapulta il lettore in una vicenda destabilizzante, tra fantasmi del passato, traffico di farmaci e infiltrazioni mafiose. Sullo sfondo una Liguria piena di fascino e suggestione con i suoi stretti carruggi, le case in pietra, i battenti in legno rosi dal salmastro, ma anche i fitti boschi dell’entroterra e un mare sconfinato dal potere balsamico e al contempo a tratti inquietante.

Inizia con una serie di ricordi, che affiorano come fotogrammi bruciati incompleti, l’indagine privata di Nicoletta per trovare sé stessa e riconciliarsi con i suoi fantasmi: le ombre di un delitto risalente al 1989 si allungano sul presente in cui un traffico di farmaci illegali imperversa nel Ponente ligure, mietendo vittime tra i malati di Covid. Riuscirà Nicoletta a fare luce sulla complessa tela criminale delle infiltrazioni mafiose in Liguria? Comunque vada, il prezzo che la vicecommissaria dovrà pagare sarà molto alto.

Ancora una volta Marco Marinoni stupisce il lettore con una trama originale, avvincente e intricata e lo immerge in un mondo di suspense e mistero con una particolare attenzione all’ambientazione e alla psicologia dei personaggi. Un noir da leggere tutto d’un fiato!

Molti gli incontri in calendario già fissati dall’autore per incontrare il pubblico e firmare le copie del suo libro nei prossimi: 18, 26 aprile e 2 maggio - Mondadori Bookstore Finale Ligure (Piazza San Biagio 3); 24 e 30 aprile - Mondadori Bookstore Diano Marina (Via F. Genala 6); 27 aprile, 4 maggio e 21 giugno – Mondadori Bookstore Loano (Via Garibaldi 150); 3 maggio – Libreria Ubik Alassio (Via Vittorio Veneto 17); 10 maggio e 7 giugno - Mondadori Bookstore Grosseto Centro Storico (Corso Carducci 9); 16 e 31 maggio – Mondadori Bookstore Varazze (Piazza Nello Bovani 10); 17 maggio e 1 giugno – Mondadori Bookstore Cogoleto (Via Colombo 122); 24 maggio – Mondadori Bookstore Sestri Levante (Via XXV Aprile 71/73); 25 maggio – Mondadori Bookstore Rapallo (Via Mameli 25); 30 maggio – Mondadori Bookstore Genova Sestri (Via Sestri 46); 14 giugno – Libreria Ubik Santa Margherita Ligure (Via Cavour 13); 20 giugno – Libreria Ubik Sanremo (Via Roma 91)..

Marco Marinoni (Monza, 1974) vive a Finale Ligure e insegna Musica Elettronica al Conservatorio di Latina. Ha vinto il primo premio alla VII edizione di GialloLuna NeroNotte 2019, sia nella sezione Racconto Inedito sia nella sezione Romanzo Inedito. I suoi racconti sono pubblicati sui Classici del Giallo Mondadori. È autore di sei romanzi, tra cui Follia a due (2021), La memoria del male (2022), L’origine del male (2023) e L’Epatologo (2024) editi da Mursia.