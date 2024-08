Alassio, approvato dalla maggioranza l’assestamento generale al bilancio di previsione 2024/2026

L’assestamento generale al Bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Alassio, illustrato dall'assessore al Bilancio Patrizia Mordente, approvato dalla maggioranza e con astensione da parte dell'opposizione durante il Consiglio comunale dello scorso 29 luglio, prevede le seguenti tipologie di intervento: variazione di spese ed entrate, aggiornamento dei contributi e reperimento fondi di cassa.

Le voci più significative riguardano la verifica e le variazioni di tutti i capitoli relativi alle spese inerenti il costo del personale; il reperimento dei fondi di cassa necessari a dare inizio all'opera dalla riqualificazione dell'area Ex Adelasia nei pressi della Cappelletta Stella Maris, adibita a palestra all'aperto e inserita nel programma regionale di rigenerazione urbana; il finanziamento per 50 mila euro della pulizia dei rii, in vista dei mesi autunnali; il finanziamento, per 50 mila euro, della seconda tranche dell'incarico al tecnico designato dal Comune che redigerà la variante al nuovo piano edilizio urbano; un'altra variazione – di 7.200 euro – riguarda invece il nuovo piano del Commercio; inoltre, una voce riguarda la spending review, e – nel dettaglio - il Comune di Alassio contribuisce in sede di assestamento alla finanza pubblica con una variazione pari ad 151.076 euro; una variazione di 85 mila euro riguarda i capitoli del Turismo, per le manifestazioni estive, una di 80 mila euro per quanto riguarda i capitoli della Cultura, e una di 5 mila euro che riguarda l'acquisto di nuovi libri per la Biblioteca.

A seguito dell'assestamento è stato possibile presentare, nello stesso Consiglio comunale, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto da parte di tutti i settori del Comune di Alassio è stata accertata e dichiarata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, ed è stato verificato che i fondi contenziosi accantonati risultano essere congrui.