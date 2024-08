Savona, rilievi archeologici per avviare i lavori di ampliamento dell'argine del Letimbro

Un secondo tratto è tra il Ponte di Lavagnola e quello dell'autostrada, più una serie di interventi che riguarderanno il letto del torrente. "Abbiamo ricevuto dalla Regione un nuovo finanziamento di 970 mila euro – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi – che impiegheremo per un progetto già approvato dei lavori di allargamento dell'alveo del Letimbro. Nello specifico saranno ridisegnati il fondo del torrente e le aperture laterali dell'argine e dovrebbe essere fatta un'altra briglia. Tutti questi interventi ci permetteranno di mettere in sicurezza il torrente per le piene cinquantennali. Resta la parte di dieci metri, dal parcheggio di Binario Blu. Nel piano regolatore era previsto un allargamento del letto di dieci metri ma è tutto in discussione perché si sta ridisegnando il piano di bacino".