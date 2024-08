Attualità |

Varazze, riapre come parcheggio l'ex campo "Pino Ferro"

Dopo un lungo periodo di chiusura l'area è ritornata in mano al Comune e sono stati realizzati gli stalli

Riapre l’ex campo sportivo Pino Ferro di Varazze. Dopo un lungo periodo di chiusura l’ex impianto, ritornato in mano al Comune, ha riaperto i battenti come parcheggio. Saranno infatti 200 gli stalli presenti quando verranno ultimati gli interventi, ed è stata realizzata anche un’area verde. Per anni il Pino Ferro, storico campo del Varazze Calcio, era stato istituito come parcheggio a pagamento nel periodo estivo e come area adibita a sosta per i camper.

Luciano Parodi