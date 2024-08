Savona, la Guardia Costiera ferma nave mercantile: riscontrate problematiche legate alle condizioni di vita e di lavoro a bordo

Continua l’incessante attività del Nucleo Port State Control della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Savona, mirata al controllo della sicurezza della navigazione sulle navi mercantili battenti bandiera straniera che approdano in porto. Questa azione sta fornendo importanti risultati per numero di navi ispezionate e navi sottoposte a fermo amministrativo.

Proprio nella giornata di ieri, a seguito di una lunga ispezione effettuata a bordo di una nave mercantile porta rinfuse di nazionalità della Guinea-Bissau, ormeggiata nel porto savonese, gli ispettori PSC (che tradotto significa “controllo dello Stato di approdo”), congiuntamente a personale dell’International Transport Workers' Federation (ITF), il “sindacato internazionale dei lavoratori marittimi”, hanno rilevato diverse problematiche attinenti alle condizioni di vita e di lavoro a bordo, nonché gravi non conformità ai sensi delle convenzioni internazionali che regolano il trasporto marittimo.

Particolari criticità sono emerse nell’evidenza oggettiva della mancata corresponsione del salario, da ben 5 mesi, ad alcuni membri dell’equipaggio, nel malfunzionamento di alcuni apparati fondamentali del sistema di propulsione della nave, nella mancanza di sistemi di illuminazione in generale, nonché quelli previsti nelle porzioni di mare in cui, in caso di emergenza, verrebbero lanciate le zattere di salvataggio per l’equipaggio, nonché l’efficienza e la prontezza delle dotazioni antincendio. Per questi motivi, la nave dovrà risolvere tutte le irregolarità riscontrate prima di poter lasciare il porto savonese.

L'unità, attualmente ormeggiata nel porto di Savona, potrà pertanto riprendere la navigazione solo ad avvenuta eliminazione delle carenze riscontrate e dopo l'effettuazione di nuovi accertamenti a cura dello Stato di bandiera e del Registro di classifica della medesima unità, e in ultimo degli ispettori del Nucleo PSC della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Savona.

L’ispezione effettuata sulla nave cargo si aggiunge alle numerose ispezioni compiute nel corso dell’anno 2024 dal Nucleo PSC della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Savona per garantire il rispetto della normativa italiana e internazionale in materia di sicurezza della navigazione. Queste ispezioni hanno comportato la necessità, nell’intero anno, di procedere al fermo amministrativo di ben quattro navi mercantili.