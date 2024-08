Serata magica in vigna presso La Torre di Castel Rocchero (Foto)

La prima serata delle cene in vigna, promosse dalla Cantina La Torre di Castel Rocchero ha avuto come protagonista il mondo delle erbe aromatiche e spontanee. Gli ospiti hanno potuto deliziare il palato con un menù raffinato, preparato dagli esperti chef Alessio e Giovanna dell'Enosteria Semi di Vino, ed accompagnato dai vini selezionati dal sommelier Edoardo Cavallotto, che hanno saputo esaltare i sapori dei piatti proposti.

La serata è stata arricchita dalla talentuosa arpista Claudia Murachelli, le cui melodie hanno trasportato tutti in un viaggio musicale incantevole, mentre il giornalista Claudio Porchia ha catturato l'attenzione dei presenti con i suoi avvincenti racconti. I partecipanti hanno avuto l'opportunità non solo di scoprire le varie applicazioni delle erbe aromatiche in cucina, ma anche di ascoltare leggende e curiosità affascinanti legate a queste meraviglie della natura.

Il menù della serata ha proposto piatti creativi e ricercati, ispirati agli aromi mediterranei e alla freschezza delle erbe selvatiche. I commensali hanno assaporato prelibatezze come il Taco di Barbabietola, un tataki di tonno con yogurt alle erbe,

e i Plin di Ortiche ripieni di Borragine, Fiori di Zucchino e Ricotta.

Portata principale il Roast-beef in Crosta di erbe aromatiche, servito con spicchi di patate,

un sorprendente semifreddo al Basilico, ha concluso la cena con un tocco dolce e originale.

Il sommelier Edoardo Cavallotto ha abbinato con maestria i vini a ciascuna portata, proponendo l'elegante Alta Langa Rosè, il fresco Cortese dell’Alto Monferrato, la morbida Barbera d’Asti e il dolce Moscato d’Asti, creando così un perfetto equilibrio di sapori.

La Cantina La Torre di Castel Rocchero ha così inaugurato un nuovo ciclo di serate tematiche, immerse nella tranquillità dei vigneti, dove profumi e sapori si uniscono per offrire un’esperienza unica, sotto un cielo stellato. Serate che promettono di regalare emozioni indimenticabili in un’atmosfera romantica e suggestiva, dove ogni evento sarà un racconto da vivere e gustare,

Il prossimo appuntamento è per giovedì 8 agosto quando verrà reso omaggio a Fabrizio de André con il cantante Christian Gullone che eseguirà alcune indimenticabili canzoni del cantautore genovese, mentre il giornalista Claudio Porchia parlerà dei riferimenti floreali presenti nelle sue composizioni. Il menù preparato dagli chef Alessio e Giovanna proporrà un viaggio attraverso i sapori e le emozioni delle sue canzoni. Si inizierà con le Acciughe fritte servite su giardiniera della casa, ispirate alla canzone le “Acciughe fanno pallone”, per poi continuare con le Lasagnette al Ragù bianco e la Cima alla Genovese. Per concludere, le Rose di Sfoglia e Pesca con marmellata di rose. Il sommelier Edoardo Cavallotto ha selezionato i seguenti vini per essere serviti in abbinamento: Acqui Brut Rosè Docg, Barbera del Monferrato frizzante Dpc e Brachetto d’Acqui Docg.

Costo a persona tutto incluso 75 euro a persona

Info e prenotazioni 380.6581687