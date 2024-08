Politica |

Rigassificatore, nessun passo indietro di Toti: "Se Savona è destinata ad avere quella infrastruttura sarà Savona"

"Se poi il Ministro dell’Ambiente decide diversamente non pretendo di scegliere per conto del Governo"

"La lista che sosterrò io sosterrà che i rigassificatori vanno fatti e sosterrà che se Savona è destinata ad avere quella infrastruttura sarà Savona. Se poi il Ministro dell’Ambiente decide diversamente non pretendo di scegliere per conto del Governo”. Mantiene la sua linea tenuta dall'inizio, dal luglio 2022 e non fa dietrofront, anzi. Giovanni Toti durante la conferenza stampa post revoca degli arresti domiciliari disposti dal Gip Paola Faggioni, ha tenuto il punto sul progetto del posizionamento del rigassificatore nel 2026 a circa 4 km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9 km da Savona. L'ormai ex commissario (il Governo probabilmente ne nominerà uno nuovo a breve) ha proseguito per la sua strada nonostante dalla sua maggioranza, la Lega tramite il suo vice Alessandro Piana e l'assessore Alessio Piana oltre al consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza hanno fatto un passo indietro dimostrandosi più vicini alla contrarietà dei sindaci interessati dal progetto e dei cittadini/associazioni che da più di un anno stanno lottando per evitare il posizionamento della nave in mare e della rete delle condutture a terra sui territorio di Quiliano, Altare, Cairo Montenotte e Carcare. "È un tema su cui la politica ligure si aggroviglia molto, ma è un piano nazionale dell’energia. Per leale collaborazione istituzionale, visto che siamo la regione più portuale d’Italia, ho dato disponibilità a fare il commissario di Governo e penso che il rigassificatore sia utile a questo Paese e che la Liguria debba assumersene la responsabilità. Se poi il Governo cambierà idea..." ha continuato l'ex presidente della Regione.

Luciano Parodi - Pietro Zampedroni

