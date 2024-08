Genoa, a Brescia doppio stop: l'amichevole va alle Rondinelle 2-0, si ferma Matturro

Si ferma nel caldo torrido del "Rigamonti" la striscia positiva del Genoa di Alberto Gilardino negli incontri amichevoli di preparazione alla prossima stagione calcistica.

L'amichevole di Brescia nel risultato premia infatti le Rondinelle dell'ex tecnico Rolando Maran che si aggiudicano il match 2-0, ma la peggior notizia per quanto visto in campo non è certo quella del risultato che, si sa, nel calcio d'agosto conta il giusto. Il tecnico biellese vede fermarsi un altro difensore dopo Marcandalli, e stavolta tocca ad Alan Matturro, uscito al 77' per un infortunio a una spalla.

Un altro infortunio per il difensore su cui la società punta molto per il suo futuro, dopo il lungo stop dello scorso anno, e che segue quelli dell'ex Reggiana (dove in questi giorni si trasferirà a titolo definitivo il centrocampista Jagiello) e di Gudmundsson, per il quale potrebbe esserci il ritorno in tempo per la sfida di Coppa Italia al Ferraris il 9 agosto proprio contro gli amaranto emiliani, e di Ekuban.

Assenze concentrate in attacco, con un Retegui ancora leggermente indietro rispetto ai compagni nella tabella di marcia visto il rientro dalle vacanze post europeo, che portano il tecnico a schierare Messias più avanti nello scacchiere rispetto alle ultime uscite con Malinovskyi mezzala. Grifone che parte spingendo, ma a passare in vantaggio sono i bresciani con Moncini (38'), Vitinha sfiora il pareggio (48') ma a fissare il risultato è Borrelli su rigore (68').

Intanto nel post partita dalle parole del tecnico anche il punto sul mercato, con la speranza ribadita di poter mantenere in rosa Gudmundsson e i ragionamenti, condivisi con la società, per effettuare tre operazioni in ingresso a completare la rosa, in particolare a centrocampo dove il Grifone ha perso Strootman.

IL TABELLINO

BRESCIA-GENOA 2-0

Reti: 38' Moncini, 68' Borrelli

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini (70' Avella), Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow (46' Corrado); Bisoli (46' Besaggio), Verreth (46' Paghera), Bertagnoli (46' Fogliata); Olzer (46' Galazzi); Bianchi (46' Buhagiar), Moncini (46' Borrelli).

A disposizione: Faggiano, Mafezzoni, Ghidini, Nuamah, Muca.

Allenatore: R. Maran

Genoa (3-5-2): Leali (60′ Sommariva); De Winter (70′ Bani), Vogliacco (60′ Calvani), Matturro (78′ Pittino); Sabelli (60′ Zanoli), Thorsby (60′ Frendrup), Bohinen (70′ Badelj), Malinovskyi (60′ Masini), Fini (70′ Martin); Messias (70′ Accornero), Vitinha (60′ Retegui).

A disposizione: Ekhator, Papadopoulos, Venturino.

Allenatore: Alberto Gilardino