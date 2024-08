Andora, dal Comune 108 mila euro per i 199 beneficiari del bando affitti

Sono 199 i beneficiari del bando affitti che nei prossimi giorni vedrà il comune di Andora distribuire ben 108.000 euro di contributi in aiuto alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione. I destinatari hanno partecipato a un bando ed è stata stilata la graduatoria in base ai requisiti richiesti. Solo quattro le domande respinte. I fondi messi a disposizione dall'amministrazione Demichelis saranno liquidati ai proprietari di casa e potranno essere utilizzati anche per sanare eventuali morosità.