Finale, Fratelli d'Italia si smarca dalla polemica Lega-Pd e puntualizza: "Noi a sostegno di Berlangieri"

La nota con cui la sezione finalese del Carroccio ha replicato alla segreteria cittadina dem non pare infatti essere piaciuta alla segreteria provinciale di Fratelli d'Italia che ha voluto precisare su di un passaggio in particolare, quello dove si affermava la coesistenza in lista di esponenti del partito di Giorgia Meloni.

"Fratelli d’Italia, sia a livello di coordinamento provinciale che del circolo di Finale Ligure, ha deciso di sostenere con chiarezza e determinazione la possibile discesa in campo di Angelo Berlangieri e coerentemente ha sostenuto tutta la campagna elettorale non solo con i propri iscritti ma con la presenza costante del sottoscritto presidente provinciale e la partecipazione diretta tra gli altri del nostro portavoce al parlamento europeo Carlo Fidanza, del Senatore Gianni Berrino, dell’onorevole e presidente regionale Matteo Rosso - la sottolineatura di Claudio Cavallo, presidente provinciale FdI - le parole Valori e Coerenza sono parte essenziale del nostro dna a tal punto che proprio su alcune scelte, come ad esempio quella su Finale ma anche quella su Millesimo, si è interrotto il dialogo del gruppo 'centrodestra provinciale savonese unito' che era stato creato per le elezioni amministrative e non solo".