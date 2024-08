Opere pubbliche a Loano, in Consiglio comunale botta e risposta tra minoranza e maggioranza

"Tanti buoni proclami, tante promesse, ma al netto i risultati di oggi ci dicono che la gestione delle opere pubbliche non è proprio pane per i denti dell'Amministrazione Lettieri". È un giudizio severo quello che "Nuova Grande Loano", gruppo di minoranza consiliare loanese, esprime dopo l'ultima seduta del Consiglio comunale.

La critica dai banchi dell'opposizione arriva dalla consigliere Francesca Munerol che in primis ha acceso i riflettori sul cantiere della passeggiata di ponente: "La riqualificazione del lungomare ha creato nuove barriere architettoniche anziché eliminarle del tutto" ha dichiarato, evidenziando ad esempio la presenza di parcheggi per disabili con difficoltà di accesso. Perplessità, inoltre, anche sulle alberature ritenute insufficienti "con utenti che si arrangiano come possono per trovare una zona d'ombra". L'esponente di minoranza ha poi affrontato il tema legato alla situazione del Giardino del Principe: "Una delle più belle arene estive del Ponente ancora chiusa, con risposte vaghe sulla riapertura".

La replica della maggioranza è stata affidata a Vittorio Burastero, assessore ai lavori pubblici, che ha spiegato come l'intervento sulla passeggiata di ponente non sia stato ancora completato e che con la variazione di bilancio sono stati stanziati 300 mila euro per concludere il primo lotto. Previsto, inoltre, l'inserimento di nuove alberature. Burastero ha poi reso noto l'anticipo della riqualificazione del tratto a monte (facente parte del quarto lotto, lavori programmati per la primavera 2025) al fine di risistemare nella sua interezza la zona verso Borghetto Santo Spirito.