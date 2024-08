Albenga, un cittadino su viale Pontelungo: "Quando il degrado diventa normalità"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Buongiorno egregio direttore,

con la presente mi rivolgo a Lei in quanto denuncio che, a mio modo di vedere, manca totalmente l'interesse da parte della politica ingauna di intervenire sul malcostume che regna sovrano, quest'estate più che mai, nel tratto iniziale di viale Pontelungo ad Albenga, dove a qualunque ora del giorno stazionano individui seduti a bivaccare non solo sulle panchine, ma anche, in certi casi, nelle entrate private dei palazzi e davanti ai negozi. Definire quella tratta di strada un'indecenza è poco, peggiorata, se possibile, ancora di più da alberi a cui manca totalmente un minimo di manutenzione e che, specie nelle ore serali, contribuiscono al buio della via già di per sé causato da un impianto di illuminazione pubblica che definire risibile è un eufemismo".

"Allora, io mi chiedo se sia possibile mantenere un minimo di ordine e decoro senza sembrare di essere H24 in un luogo di degrado che dà soprattutto l'idea di essere senza controllo. Non sta a me giudicare se parte di queste persone abbia diritto o meno di stare sul territorio italiano, né voglio accusare tutti per conto di pochi. Oltretutto, purtroppo, già gli italiani ce li dobbiamo tenere tutti, e quindi certo è che se gli altri nessuno lì controlla, non lo sapremo mai. Tutti sanno ad Albenga che quella è una zona critica... ma forse chi riveste una posizione di amministrazione politica potrebbe e dovrebbe ricordarlo a chi se ne dimentica".

Un albenganese