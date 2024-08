Savona, spiagge libere prese d'assalto nei fine settimana, le proteste dei savonesi

“Spiagge con lamiere, pezzi di ferro, vetro e bottiglie rotte”. E' la denuncia di una savonese sui social relativa ad una delle spiagge libere della città, in particolare alle Fornaci. Alcuni residenti hanno fatto varie segnalazioni al Comune e alla municipale.

Il Comune è, nei weekend estivi, impegnato ogni anno ad affrontare il grande afflusso sulle spiagge libere cittadine non solo per ciò che riguarda il decoro e la pulizia ma anche per la sicurezza e gli accampamenti abusivi con le sole forze della polizia municipale anche se, di fatto, le spiagge non sono aree comunali ma sotto la governance dell'Autorità di sistema portuale.