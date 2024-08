Frontale tra auto sulla Sp28 tra Roccavignale e Millesimo: diversi feriti ma nessuno grave (FOTO)

Ingente mobilitazione di mezzi di soccorso nel pomeriggio odierno, intorno alle 18, lungo la Sp28 al confine tra i Comuni di Roccavignale e Millesimo dove si è verificato un incidente che ha visto coinvolte due auto.

L'impatto tra i mezzi sarebbe avvenuto, secondo le prime informazioni, frontalmente ma con una violenza tale da non comportare gravi conseguenze per gli occupanti dei due mezzi, per lo più di giovane età.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con sei ambulanze tra Croce Verde di Murialdo, Croce Rossa Millesimo e le Croci Bianche di Cairo e Carcare, l'automedica Sierra 3 con l'ausilio del mezzo infermierizzato India, i vigili del fuoco del distaccamento cairese e i carabinieri.

I feriti, come detto nessuno in gravi condizioni, sono stati tutti trasportati in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona per le cure del caso dopo i primi accertamenti sul luogo dell'impatto, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine intervenute.

Secondo quanto rilevato nelle prime battute, una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta centrando l'altra vettura a bordo della quale si trovavano quattro giovani. Provvidenziale anche l'intervento degli airbag.