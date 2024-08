Scontro tra barche tra Savona e Albissola, due persone finiscono in acqua e poi al pronto soccorso

Ad avere la peggio gli occupanti di uno solo dei due natanti coinvolti nel sinistro, la cui dinamica è in via di accertamento da parte degli uomini della Capitaneria di Porto intervenuti sul luogo dell'accaduto: le due persone a bordo sarebbero state sbalzate in acqua a seguito dell'impatto e, una volta recuperate, consegnate al personale sanitario della Croce Bianca savonese intervenuta insieme all'automedica Sierra.

Se per una delle due persone si è trattato di un ricovero in codice giallo, ben peggio è andata all'altro ferito, un uomo, che è stato trasportato sempre al San Paolo ma in codice rosso e quindi trasferito in rianimazione in prognosi riservata.