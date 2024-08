A Finalborgo la sera del 9 agosto appuntamento con musiche di Vivaldi, Albinoni e Tessarini

La grande musica barocca torna a Finalborgo il 9 agosto alle ore 21,15 nella splendida Basilica di San Biagio con MusAntica "Concerto italiano" il Barocco Veneziano , organizzato dalla Società Filarmonica di Finalborgo in collaborazione con l'Associazione Palma d'Oro di Finale Ligure.

Marco Bortoletti al flauto, Luca Soi ed Edoardo Berta al violino, Angela Ferrando alla viola, Margherita Abrate al violoncello e William Vivino al clavicembalo porteranno il pubblico in un avvincente viaggio nellla musica barocca veneziana.

Le musiche di Vivaldi, Albinoni e Tessarini rievocheranno le atmosfere di un epoca di grande bellezza artistica. I concerti per archi di Vivaldi, l'opera 10 per flauto e archi, La Stravaganza di Tessarini e il concerto per flauto di Albinoni per un concerto dadicato alla meraviglia artistica veneziana. Ingresso libero