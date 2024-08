Post comunali a Finale, il Pd ribatte alla Lega: "Fallimento dell'intesa certificato dal voto degli elettori"

"Innanzitutto è curioso che si parli di "accusa di fallimento" - spiegano - non è un'accusa ma una constatazione. Quella lista (che partiva con i favori del pronostico) è stata sonoramente bocciata dagli elettori. I leghisti finalesi, poi, si indignano se qualcuno fa osservare che il loro partito vuole limitare i diritti delle persone e lascia spazio a sentimenti e idee nostalgiche. È un fatto, non l'idea di qualcuno, che la Lega da anni cerchi di arrestare l'ampliamento dei diritti civili e che il governo di cui fa parte minacci a ogni passo di mettere in discussione conquiste già acquisite. Così come è un fatto che la Lega abbia candidato e proposto per incarichi di prestigio a livello europeo figure le cui parole spesso e volentieri ammiccano a un passato ben poco onorevole per l'Italia. Se queste cose ai leghisti finalesi non piacciono noi siamo contenti: consigliamo però loro di non prendersela col Pd ma con Salvini e con il gruppo dirigente del loro partito".