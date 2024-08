Zuccarello "Riden...z": venerdì 9 agosto c'è Max Pisu

Tutto ebbe inizio venerdì 12 luglio con Mario Zucca, un grande in tutti i sensi e pubblico in delirio. Poi è toccato a Flavio Oreglio venerdì 26 luglio, elegante e graffiante per un pubblico molto attento! Il terzo appuntamento vedrà sul palco venerdì 9 agosto il comico Max Pisu. 59 anni, segno zodiacale acquario, un vero “Tarcisio” del cabaret Italiano. Artista completo, dalla TV al teatro al cinema tutto in maniera molto naturale. Elegante e diretto, commovente ed esplosivo, piace per la sua genuinità. Artista di grande esperienza e pronto ancora una volta a conquistare il pubblico ben “viziato” di Zuccarello.

Un Marchesato in festa, dalle ore 18:00 locali aperti per un brindisi (con foto per chi vuole) con la principessa Ilaria (aperti anche per la cena). Dalle ore 19:00 chef Renato Grasso è pronto a conquistarvi con un primo della tradizione e i gustosi panini dell’Acciugotto a rischio dipendenza! Vino (Cancarone di bordo) per tutti e bibite e birre servite dalla vulcanica Proloco di Zuccarello.

Ore 21:00 Luca Galtieri presenta il libro “Come nasce un cretino” (Pathos Edizioni) con interventi d’arte a cura di Federico Doc (lettura cabaret) e dei cantanti Katia Picasso e Pierandrea Canepa presentati dalla “vocal-coach” Fabiana Parlato.