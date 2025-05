Re Julien finisce a terra: altra disavventura per i personaggi di Madagascar nell’aiuola di Fior d’Albenga (FOTO)

Non c’è pace per gli “abitanti” dell’aiuola più fotografata di piazza San Michele. Dopo il “rapimento” di Maurice (poi ritrovato da un cittadino a San Fedele e rimesso al suo posto dagli operai comunali), la “mala sorte” è toccata a Re Julien. Il carismatico lemure, star indiscussa del gruppo, è stato infatti trovato a terra nell’aiuola stessa, probabilmente vittima di un danneggiamento non del tutto volontario.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato il re “accasciato” sull’aiuola. La polizia locale è intervenuta con prontezza e ha subito informato gli uffici comunali, con gli operai del Comune che hanno immediatamente riparato la statua e aiutato il re a “rimettersi in piedi”.

Pare che Re Julien avesse già una zampa malandata e, secondo una prima ipotesi, qualche bambino potrebbe essersi appoggiato con particolare vigore, tanto da “stenderlo”. Insomma, potrebbe essersi trattato di un incidente e non di un atto vandalico.

Comunque, il sovrano è tornato prontamente a regnare con la consueta verve e l’aiuola di Madagascar resta comunque tra le attrazioni più amate e fotografate dell’edizione 2025 di Fior d’Albenga.