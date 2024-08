Lavori in via Sanda a Celle, il sindaco: "Assicurato dalla Provincia il ripristino, monitoreremo"

"A fronte di nuovi interventi su zone appena asfaltate, ho contattato personalmente la Provincia per avere informazioni in merito, anche loro si scusano ma purtroppo sapevano che ci sarebbero stati ulteriori interventi, ma avrebbero dovuto insistere sulle zone non asfaltate".

Il sindaco di Celle Ligure Marco Beltrame è intervenuto in merito agli interventi in corso sulla strada provinciale a qualche giorno dai lavori già effettuati.

"Mi hanno comunque assicurato il ripristino come si deve sia degli attuali scavi sia dei vecchi. Devo ringraziare i tecnici della Provincia per la disponibilità, ho chiesto ovviamente in futuro una asfaltatura totale della strada, ma a questo punto solo dopo la certezza che ogni altro lavoro sia finito - conclude Beltrame - Da parte nostra posso garantirvi che monitoreremo sempre la situazione e cercheremo di ottenere il più possibile per il nostro comune".