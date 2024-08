Salgono a 46 i nuovi treni in Liguria, un "Rock" in circolazione da oggi

La consegna è avvenuta questa mattina alla stazione di Genova Piazza Principe alla presenza di Augusto Sartori Assessore ai Trasporti della Regione Liguria, di Davide Falteri, Consigliere delegato del Comune di Genova, di Diego della Valle e Laura Merialdo, Responsabili territoriali di Trenitalia, società del Gruppo Fs.

Con la consegna di oggi, in linea con i tempi previsti dal Contratto di Servizio sottoscritto con la Regione Liguria, Trenitalia ha quasi completato il piano di ammodernamento della flotta, che prevede in totale la consegna di 48 nuovi treni.

I nuovi treni viaggeranno sulle tratte Savona-Sestri Levante, nel nodo di Genova (Voltri-Nervi), sulla linea Genova-Busalla-Arquata, tra Sestri Levante e La Spezia, tra Imperia Genova e Milano e tra Milano, Genova e Sestri Levante.

SPAZIO E COMFORT

I treni Rock, a doppio piano, possono ospitare oltre 1.100 persone, accogliere fino a 12 biciclette e sono dotati di punti di ricarica per e-bike o monopattini elettrici. Le poltrone sono provviste di prese di corrente e usb, la climatizzazione interna si autoregola. A bordo treno l’area per il passeggino e, nell’ampia toilette, il fasciatoio e il porte-enfant rendono il viaggio comodo quando ci sono i più piccoli.

Postazioni a ridotta mobilità collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici permettono di ridurre al minimo gli spostamenti all’interno del treno.

“Siamo assolutamente in linea con i tempi di consegna previsti dal contratto dato che mancano solo due treni per completare la fornitura: sono orgoglioso perché abbiamo reso la flotta regionale della Liguria tra le più moderne e più giovani d'Italia. Avere materiale nuovo significa migliorare l'efficacia e la qualità del servizio riducendo costi di intervento e di manutenzione. I nuovi treni ormai sono conosciuti e apprezzati dai viaggiatori per l'alto standard di confort, servizi e sicurezza che offrono come, ad esempio, il maggiore spazio per le gambe, le postazioni per le bici, le prese Usb per ogni sedile e postazioni facilmente accessibili per le sedie a rotelle”, ha commentato l'assessore Sartori.