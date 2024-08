Celle, auto finisce nel torrente in via Sanda: soccorsi mobilitati

Un incidente stradale si è verificato nella notte in via Sanda a Celle Ligure, quando un'automobile che scendeva verso il mare è precipitata nel torrente nella zona di via degli Artigiani, in località Terrenin, per cause ancora in fase di accertamento.

L'episodio è accaduto poco dopo la mezzanotte. La centrale operativa del 112 ha immediatamente mobilitato i vigili del fuoco e la Croce Rosa, che sono intervenuti sul luogo dell'incidente per prestare soccorso.

Il conducente del veicolo, pare un uomo, è stato tirato fuori dal corso d'acqua grazie all'intervento tempestivo dei soccorritori, che hanno utilizzato l'autoscala e una cordata per raggiungere l'automobile.

Dopo essere stato tratto in salvo, l'uomo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti medici del caso.