Incidente in A10 all'altezza di Albisola: traffico in tilt su autostrada e Aurelia

Diversi chilometri di coda in A10 e molti rallentamenti sull'Aurelia. Questo il bilancio di un incidente verificatosi in autostrada nel pomeriggio odierno, intorno alle 16.30, all'altezza circa dello svincolo di Albisola di cui, al momento, non si conoscono i mezzi coinvolti.

Fino a 8 km di incolonnamenti sono stati segnalati da Concessioni del Tirreno, da Spotorno circa al luogo del sinistro, in direzione del capoluogo. Rallentamenti che hanno avuto ripercussioni, in zona, anche sul traffico lungo la statale Aurelia.

Disagi al traffico, dunque, mentre non si registrano interventi da parte dei militi dell'emergenza sanitaria.