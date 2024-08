"Di Voci e d’Accordo", Laigueglia ospita la giovane pianista Chiara Bleve

Giovedì 8 agosto alle 21.15 nell’oratorio di santa Maria Maddalena la rassegna ‘Di Voci e d’Accordo’ ospita la giovane pianista Chiara Bleve. È di Santa Lucia di Piave, ha solo 17 anni e ha vinto il 36esimo Concorso Pianistico “Città di Albenga”, incantando giuria e pubblico con una splendida Ciaccona di Bach-Busoni.

Allieva del Maestro Giorgio Lovato, ha iniziato a studiare pianoforte all’età di quattro anni con lo zio Tiziano Nadal e dal 2016 è allieva del Maestro Lovato presso la Scuola di Musica “A. Corelli” di Vittorio Veneto. Dal 2017 si è esibita nell’ambito di numerosi Festival e stagioni concertistiche in Italia e all’estero, mentre a 10 anni già aveva debuttato in concerto con orchestra (ensemble d’archi, Orchestra Filarmonici Friulani, Accademia d’Archi Arrigoni, Orchestra San Marco Pordenone e FVG Orchestra, con le quali ha eseguito i due concerti per pianoforte e orchestra di F. Chopin).

Si sta specializzando frequentando i Corsi Internazionali di Perfezionamento della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro e continua a cercare di migli orarsi seguendo masterclass con importanti maestri, tra i quali Boris Petrushansky e Roberto Giordano all’Accademia pianistica di Imola. A Chiara la Giuria di Albenga ha assegnato il primo premio assoluto con 98/100.

Il “Concorso Pianistico Città di Albenga” è stato inventato da Maria Silvia Folco, e in poche edizioni è divenuto uno dei dieci appuntamenti pianistici più importanti d'Italia. La Folco ha lasciato un vuoto incolmabile non solo come valente insegnante musicale, ma soprattutto come persona. La professoressa Folco fu infatti la direttrice artistica del concorso in

tutte le sue prime edizioni dal 1978 al 2001. Figura di grande rilievo nella cultura del comprensorio negli oltre 50 anni di insegnamento ha saputo sempre promuovere la cultura musicale ad ogni livello.

“Organizzare il concorso pianistico -commenta Isabella Vasile, direttrice artistica- implica un lavoro grandissimo ed è sempre qualcosa di molto intenso. I giovani talenti che ad ogni edizione si incontrano sono bravissimi, e sono uno sprone per tutti i loro coetanei a mantenere viva l’arte, la bellezza e la cultura di cui il nostro paese è ricco”.

Il programma di giovedì sera: M. Clementi: Sonata in Fa diesis minore, Op.25, R. Schumann: Kreisleriana, Op.16, A. Scriabin: Sonata n.4 in Fa diesis Maggiore, Op.30, Bach-Busoni: Chaconne in Re minore BWV 1004.