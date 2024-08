Bolkestein, venerdì 9 agosto lo sciopero dei balneari savonesi: "Costretti a protestare per salvaguardare le nostre aziende"

«Siamo costretti a protestare per salvaguardare le nostre aziende e, con esse, la balneazione attrezzata italiana che costituisce un modello di successo che il mondo ci invidia – spiega Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona e vicepresidente vicario nazionale del Sindacato italiano balneari Sib-Confcommercio -. Il problema è che al momento la legge è purtroppo incompleta, pertanto vede le amministrazioni comunali, i concessionari e la giurisprudenza tutta in grandissima difficoltà. Il mondo balneare e il sindacato Sib chiedono da tempo una norma chiara, esaustiva e definitiva per il settore. Speravamo che potesse essere emanata entro Ferragosto, ma ad oggi non ci sono risposte per gli operatori che da anni investono in questo settore e ogni giorno lavorano per garantire la migliore offerta a residenti e turisti. Tuttavia, in una nota del Governo di ieri, è stata ribadita la volontà di inserire la modifica normativa in uno dei primi consigli dei ministri nel mese di settembre. Per questo la categoria è orientata a sospendere le iniziative di protesta annunciate, che avrebbero dovuto seguire quella del 9 agosto. Potevamo incrociare le braccia del tutto, abbiamo deciso per una giornata di sensibilizzazione per non arrecare danno ai nostri clienti, ma il nodo non cambia: una legge è necessaria ora».