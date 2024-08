Fermate autobus in via Paleocapa e via XX Settembre, il responsabile sicurezza degli autisti Tpl lancia l'allarme (FOTO)

Problematiche legate alla sicurezza in due fermate savonesi degli autobus.

"Il responsabile della sicurezza degli autisti di TPL Linea ha richiesto un adeguamento per quanto riguarda la sicurezza al comune di Savona, per conoscenza alla direzione aziendale, delle due fermate autobus più importanti quella ultima di via Paleocopa e prima di via XX Settembre" viene spiegato.

"Quanto sopra per quanto riguarda l'accessibilità in particolare dei viaggiatori diversamente abili, dei passeggeri anziani che dovendosi districare tra i vari fossi e bordi spigolosi presenti corrono seri rischi" proseguono.