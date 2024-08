Auto in fiamme questa mattina sull’autostrada A10, a Feglino.

Per cause ancora da chiarire, il mezzo ha preso fuoco nella piazzola all'altezza di Feglino, in direzione Genova. Fortunatamente, la posizione del veicolo ha evitato ripercussioni sul traffico.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure e gli operativi dell'autostrada.