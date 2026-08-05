Polizia di Stato, rafforzati i controlli per l'estate: oltre 1.250 persone identificate tra Alassio e Albenga, 5 denunce

Con l'inizio della stagione estiva e il conseguente significativo incremento turistico sul territorio, la Polizia di Stato ha ulteriormente intensificato l'attività di prevenzione e controllo, confermando una presenza costante e capillare nelle località a maggiore afflusso della provincia.

Nel corso del mese di luglio, il Commissariato di P.S. di Alassio, con il supporto della Questura di Savona e dei Reparti Prevenzione Crimine "Liguria" e “Piemonte”, ha svolto servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati a garantire la sicurezza di cittadini e turisti.

L'attività ha interessato prevalentemente il territorio di Alassio e Albenga dove l’impiego congiunto con gli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine "Liguria" e “Piemonte”, disposto per far fronte al significativo incremento delle presenze turistiche durante la stagione estiva, ha consentito di incrementare la presenza delle pattuglie e l'attività di vigilanza nelle aree più frequentate.

I servizi, pianificati nell'ambito delle strategie di prevenzione disposte dal Questore di Savona, hanno interessato le principali aree urbane, la stazione ferroviaria, i luoghi di aggregazione, gli esercizi pubblici e le zone maggiormente frequentate durante il periodo estivo, con particolare attenzione al tratto del lungomare dove si concentrano i principali locali frequentati dai più giovani, al fine di prevenire reati ed episodi di illegalità.

Particolare attenzione è stata inoltre rivolta ai luoghi della "movida". In tutti i fine settimana del mese di luglio sono stati predisposti specifici servizi di controllo nelle zone delle principali discoteche situate al confine tra i comuni di Alassio e Albenga, attraverso servizi dedicati nelle fasce orarie serali e notturne, volti ad assicurare il regolare svolgimento delle attività.

Nel mese di luglio sono stati effettuati 26 servizi straordinari di controllo del territorio. Complessivamente sono state controllate 1.251 persone e 501 veicoli, mentre l'attività di polizia giudiziaria ha consentito di deferire all'Autorità Giudiziaria 5 persone per diversi reati.

L'attività della Polizia di Stato proseguirà per tutta la stagione estiva, adattandosi alle esigenze di un territorio che, nei mesi più caldi dell'anno, registra un sensibile incremento delle presenze e delle occasioni di aggregazione.