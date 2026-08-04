Incendio nei boschi a Stella Santa Giustina, il rogo in bonifica. Il Comune: "Una macchina operativa tempestiva ed efficiente" (FOTO)

E' sotto controllo il rogo partito questa mattina nei boschi di Stella Santa Giustina ma prosegue l'intervento di bonifica.

Da ore infatti i vigili del fuoco e diverse squadre di protezione civile con l'ausilio dei lanci degli elicotteri hanno lavorato senza sosta per spegnere l'incendio.

"Alle prime ore dell’alba la nostra comunità si è svegliata con un incendio esploso in località Luvotti, nella frazione di Santa Giustina, in una zona particolarmente impervia e complessa da raggiungere - spiegano dal Comune - La risposta dei soccorsi è stata immediata ed eccezionale: i Vigili del Fuoco e due elicotteri della squadra aerea si sono messi subito all'opera per contenere le fiamme ed evitare che la situazione peggiorasse. Una macchina operativa tempestiva ed efficiente, coordinata al meglio grazie al lavoro sinergico tra Vigili del Fuoco, squadre della Protezione Civile, l’Assessore D’Aliesio e funzionari comunali".



"Le operazioni sono tuttora in corso. Date le condizioni particolari del terreno e la forte siccità, l'area richiede la massima attenzione e un monitoraggio costante per bonificare la zona ed evitare nuovi focolai - continuano - Un sincero ringraziamento a tutta la macchina dei soccorsi e a tutti gli operatori sul campo per la dedizione e la prontezza dimostrate: una volta di più, la Liguria ha saputo rispondere con forza e coesione di fronte alle emergenze".