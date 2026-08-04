Cade da un'impalcatura ad Alassio, rimane ricoverato l'operaio ferito: non è in pericolo di vita

E' sempre ricoverato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ma non sembra essere in pericolo di vita l'operaio caduto ieri mattina da un cantiere da un'impalcatura in un cantiere ad Alassio.
L'infortunio sul lavoro si è verificato in via Adelasia ad Alassio, lungo la strada che conduce alla frazione di Moglio.
L'uomo, 50 anni, era precipitato compiendo un volo di alcuni metri. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli operatori intervenuti sul posto, impegnati negli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.
Erano intervenuti un'ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l’automedica, gli agenti della Polizia di Stato, gli ispettori dell’UOPSAL e i vigili del fuoco.
Dopo le prime cure sul posto, l’operaio era stato stabilizzato e trasferito in codice rosso al pronto soccorso del nosocomio pietrese.
L'uomo aveva riportato un politrauma per la caduta.