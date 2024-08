Vado, nuovo asilo nido di via Sabazia: avviati i lavori

Sono stati avviati i lavori per la realizzazione di nuovo asilo nido in via Sabazia a Vado Ligure.

"L'iniziativa è stata finanziata dall'Unione Europea attraverso il programma Next Generation EU e rappresenta un importante investimento nell'istruzione e nei servizi di cura per i più piccoli, dall'infanzia alle prime fasi della crescita" dice il sindaco Fabio Gilardi.

Tra gli spazi previsti si possono trovare un'ampia aula, un'area ufficio, una reception, spazi per il riposo e il gioco oltre a servizi igienici progettati per bambini e insegnanti.

"L'edificio sarà realizzato con materiali all'avanguardia, garantendo comfort e sicurezza per tutti gli utenti nonché il rispetto di tutti gli standard in termini di risparmio energetico" proseguono dal Comune.

Il tempo previsto per la realizzazione dell'asilo nido è di un anno, durante il quale verranno impiegati fondi provenienti dal PNRR, dal Fondo Opere Indifferibili (FOI) e dai contributi del Comune, per un investimento totale di oltre 1 milione di euro.

"L'intervento per la realizzazione del nuovo asilo nido si affiancherà a quello per la costruzione della nuova scuola media contigua e della esistente scuola materna, creando un polo dell'istruzione di fondamentale importanza per la comunità locale - conclude il primo cittadino vadese - Questo nuovo asilo nido rappresenta un importante passo avanti nel potenziamento dell'offerta educativa per i più piccoli, contribuendo a creare un ambiente sicuro, accogliente e stimolante per la crescita e lo sviluppo dei nostri bambini".