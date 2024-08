Cairo, inaugurato il circolo di Fratelli d'Italia, Pino Ragno nominato segretario cittadino

Con la nomina a segretario cittadino di Pino Ragno è stato inaugurato il circolo di Fratelli d'Italia a Cairo Montenotte. Il taglio del nastro è avvenuto lo scorso 5 agosto in piazza della Vittoria, n°9.

"Questa scelta è maturata non soltanto perché le mie idee politiche coincidono con quelle di FdI ma anche per creare un punto di riferimento ed aggregazione per i cittadini cairesi che sempre più numerosi si riconoscono nel partito del Presidente Giorgia Meloni", commenta Ragno.

"Con il benestare, pertanto, dell’onorevole Matteo Rosso, del capogruppo in Regione Stefano Balleari, e del segretario provinciale Claudio Cavallo, ho deciso di aprire questo circolo che rappresenta, come è evidente dalle ultime tornate elettorali, quasi il 30% dei cairesi".

"È già stato nominato il direttivo composto da Amedeo Poggio, Riccardo Boffa, Paolo Lomonte e Nicolo Ragno. Con nota ufficiale abbiamo dato piena disponibilità al sindaco di Cairo per un immediato confronto costruttivo", conclude Ragno.