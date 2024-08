Parigi 2024. E' finita l'avventura olimpica di Linda Cerruti, la febbre ferma il doppio azzurro

E' arrivata poco fa dalla Federazione Italiana Nuoto la conferma della rinuncia dell'Italia alla partecipazione nel doppio del nuoto artistico alle Olimpiadi di Parigi.

Linda Cerruti, che sarebbe dovuta scendere in acqua alle 19:30 insieme a Lucrezia Ruggiero per la routine tecnica, purtroppo ha la febbre.

Termina così l'esperienza a cinque cerchi per la campionessa savonese, già protagonista negli scorsi giorni con la prova a squadre.

La nota federale: "Con profondo dispiacere, la Federnuoto comunica la rinuncia al doppio di nuoto artistico per l'indisponibilità di Linda Cerruti. La plurimedagliata mondiale ed europea ha febbre alta e verte in condizioni che non le consentono di gareggiare. L'azzurra, non sostituibile, è risultata negativa al Covid".