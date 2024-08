Maurizio Acerbo (Rifondazione): "L'Autonomia differenziata colpo mortale per la Liguria"

"Per una regione come la Liguria – ha proseguito Acerbo - che non ha le entrate fiscali della Lombardia o del Veneto l'autonomia differenziata è un colpo mortale. Lo è per gran parte del nostro paese, se si conoscono un po' i conti pubblici. Non ci saranno risorse pubbliche aggiuntive, cosa di cui si vanta il Governo, ma non anche volendo non le avrebbero nemmeno perchè con il patto di stabilità andiamo incontro ad anni di taglia lla spesa pubblica, a partire dalla prossima legge di bilancio. Già quando si parla di questi Lep (i livelli essenziali delle prestazioni), ho dubbi anche sulla costituzionalità di questi Lep perché, se c'è il diritto alla salute non è che hai diritto a un minimo essenziale ma alla migliore assistenza, che tu sia nato in Liguria o in Lombardia".