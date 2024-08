Rinnovata la convenzione per il servizio di emergenza territoriale con automedica e autista in Val Bormida

È stato recentemente confermato il rinnovo della convenzione per il servizio di emergenza territoriale con automedica e autista presso l'ambito 3 Val Bormida. L'accordo, che coprirà il biennio 2024-2026, coinvolge numerose pubbliche assistenze del territorio, garantendo continuità a un servizio cruciale per la popolazione.

Il percorso per il rinnovo della convenzione è iniziato con una richiesta ufficiale da parte del Direttore sostituto della SC 118 Emergenza Territoriale, Danilo Cimolato, il quale, dopo attenta valutazione, ha proposto il rinnovo della convenzione in scadenza il 31 agosto 2024. Con una nota datata 10 luglio, il Direttore ha formalizzato l'istanza, includendo una stima dei costi per il biennio 2024-2026, che ammonta a circa 280.642 euro. Questa cifra include 52.000 euro per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2024, 142.642 euro per l'anno 2025, e 86.000 euro per i primi otto mesi del 2026.