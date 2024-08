Finale, blackout nel centro di Marina e Varigotti: Enel al lavoro per individuare il problema

Se fino a qualche tempo fa erano le questioni di viabilità le più note e tediose questioni legate all'estate nel nostro ponente ligure, da qualche tempo vi è un altro elemento di disagio che sta via via diventando sempre più frequente in alcune località della Riviera: i blackout elettrici serali (e a volte non solo).

Da qualche anno a questa parte, specialmente nel periodi climaticamente più caldi dell'estate, non sono nuovi i disservizi sulla rete elettrica con decine di vie nelle più disparate località, in particolare quelle di maggior afflusso turistico, a rimanere al buio per diverse decine di minuti.

Negli ultimi tempi questo fenomeno si è intensificato anche a Finale Ligure dove, da qualche settimana e via via sempre più frequentemente nell'ultimo periodo, sono state diverse sui social le segnalazioni di disservizi nelle ore serali. Una delle zone più colpite il centro di Marina e Varigotti, ma non sono mancati i post che hanno riguardato altri rioni.

Una situazione che in molti hanno segnalato all'Enel stessa e anche al Comune. Proprio gli uffici tecnici di via Pertica hanno preso in carico quanto riportato e si sono messi in contatto con l'azienda della fornitura elettrica. Gli specialisti si sono immediatamente attivati per individuare con precisioni il o i problemi che affliggono la rete e trovare una soluzione.