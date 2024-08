Finale, i fuochi d'artificio slittano al 30 agosto. E per l'anno prossimo saranno "silenziosi"

Così, con una nota diramata nella mattinata odierna, la Giunta Berlangieri ha annunciato che almeno uno dei due appuntamenti coi fuochi d'artificio tipici dell'estate finalese, saltato quello previsto per San Lorenzo il 10 agosto a Varigotti (sostituito dai lumini in mare) si farà. Seppur con un po' di ritardo rispetto alla canonica data del 16 agosto.

"Il posticipo dell'importante appuntamento estivo con i fuochi d'artificio a venerdì 30 agosto 2024 è stato determinato da nuove condizioni inerenti al trasporto del materiale esplosivo che ci hanno imposto di rivolgerci a nuovi operatori in possesso delle necessarie certificazioni, non disponibili nelle date consuete" spiegano dall'amministrazione finalese, dopo che nelle ultime settimane in città si era molto discusso circa l'evento. Anche con un botta e risposta tra opposizione e maggioranza in Consiglio Comunale.