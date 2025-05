Cairo cerca gestore per cabina automatica di fototessere: avviata manifestazione di interesse

Il Comune di Cairo Montenotte ha avviato una manifestazione di interesse per l’installazione e la gestione di una cabina automatica per fototessere su suolo pubblico. La postazione, che sarà posizionata all’incrocio tra Corso Italia e Via Colla, sarà concessa per tre anni con possibilità di rinnovo.

L’iniziativa, decisa con una delibera di giunta lo scorso 19 marzo, cerca un operatore economico che si occupi di tutto: dall’installazione alla manutenzione, fino alla gestione del servizio, sostenendo tutte le spese necessarie, compresi rimozione, pulizia e connettività. La cabina dovrà essere accessibile anche alle persone con disabilità e dotata di sistemi di pagamento moderni, come monete, banconote e carte.

La selezione sarà gestita dal Settore Tecnico e dal servizio SUAP, seguendo criteri di trasparenza e correttezza. Questa fase ha solo scopo esplorativo e non vincola il Comune a prendere decisioni immediate, ma servirà a individuare gli operatori da invitare alla successiva procedura di affidamento.

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura entro mezzogiorno del 5 giugno, inviando la documentazione tramite posta certificata o consegnandola direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune.