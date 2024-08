Elezioni regionali, Rocco Invernizzi si propone per Fratelli d'Italia: "Pronto a farmi carico della necessità di cambiamento"

"Cari concittadini della Città di Alassio e conterranei della Regione Liguria. Ho presentato al mio partito Fratelli d’Italia una richiesta motivata per essere candidato alle prossime elezioni regionali, con l'intenzione di mettere a disposizione l'esperienza e le competenze maturate come amministratore pubblico. Sono convinto che con il vostro supporto possiamo raggiungere grandi traguardi per il nostro territorio, forti dell'energia, della passione e del dinamismo che insieme possiamo esprimere".

È con queste parole che Rocco Invernizzi, assessore comunale ad Alassio, annuncia di aver richiesto a Fratelli d'Italia la possibilità di correre per un posto nel prossimo Consiglio regionale come rappresentante del partito di Giorgia Meloni.

"Nei nove anni di amministrazione del centro-destra, ho visto la nostra regione crescere, ampliando la propria dotazione di servizi e opportunità - continua Invernizzi - È diventata più bella, più prospera e accogliente. Tuttavia, nella provincia di Savona, gli anni della crisi stanno mettendo in discussione la nostra capacità di crescita. Oggi, più che mai, è necessario ricreare le condizioni per un futuro di sviluppo e di opportunità, in un territorio che ha un enorme potenziale. Penso, ad esempio, al porto di Savona e alla Val Bormida, dove lo sviluppo delle infrastrutture e l'espansione dei retroporti rappresentano un’opportunità fondamentale. È cruciale rafforzare il dialogo con l’Autorità di Sistema Portuale e con le amministrazioni comunali, creando una rete di sviluppo sostenibile ed efficace ampliando le infrastrutture viarie oggi carenti. Dobbiamo inoltre migliorare la nostra medicina d’urgenza, valorizzando le potenzialità degli ospedali di Savona, Pietra Ligure e Albenga. Promuovere l’eco-sostenibilità del nostro territorio, rilanciando il settore turistico, nostro fiore all’occhiello, e trovando soluzioni alternative al progetto del rigassificatore".

"Se il mio Partito accoglierà la mia candidatura, sarò pronto a farmi carico della necessità di cambiamento e trasformazione, diventando un punto di riferimento e un portavoce per tutti voi. Voglio portare la Vostra voce in Regione, dove si prendono decisioni che influenzano la vita di tutti noi. Con la concretezza e la responsabilità di chi sa cosa significhi governare e amministrare, di chi conosce a fondo il funzionamento della complessa macchina della Pubblica Amministrazione. Ma, allo stesso tempo, queste competenze tecniche devono essere animate dall’amore per il nostro territorio, per la nostra Regione Liguria, per la provincia di Savona e per la nostra città di Alassio".