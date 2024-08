Tovo San Giacomo è in lutto: addio all'ex sindaco Carletto Fantoni

Una brutta notizia ha colpito la comunità di Tovo San Giacomo: questa notte è mancato Carletto Fantoni, classe 1932, consigliere comunale in carica e più volte sindaco del paese.

"Da tempo aveva problemi di salute e negli ultimi giorni le sue condizioni si sono purtroppo aggravate. Lascia la moglie Gina (Luigina), l'amatissima figlia Carla ed i nipoti. Carletto è stato per oltre mezzo secolo un protagonista della vita politica e sociale del nostro paese: è stato infatti più volte sindaco oltre che vice sindaco e consigliere ed ha svolto i suoi mandati sempre con onestà ed impareggiabile passione", commenta il primo cittadino Alessandro Oddo.

"Ha amato la sua terra ed ha dato tutto quello che aveva, sempre in maniera disinteressata, per far crescere e sviluppare Tovo San Giacomo combattendo importanti battaglie per il benessere dei tovesi e per il territorio: solo ad esempio, ricordo quelle per la difesa del Santa Corona, per togliere i camion della spazzatura lungo le strade, per allargare la strada provinciale. Inoltre, con le sue amministrazioni, Carletto Fantoni ha creato le condizioni ed ottenuto importanti finanziamenti regionali e statali migliorando così la qualità della vita di tutti noi e mettendo le basi per il futuro della comunità".

"Carletto ha vissuto per Tovo e per tutti noi cittadini, spendendosi ed esponendosi con quella sua forza, passione e testardaggine che chi lo conosceva bene non fatica a ricordare. Benché io e Carletto politicamente siamo sempre stati seduti su sedie opposte in Consiglio comunale e le nostre dialettiche sono state anche roventi e senza esclusione di colpi, ho sempre riconosciuto in lui un’onestà ed una capacità di confronto che solo i veri politici e le persone perbene possono vantare", continua Oddo.

"I suoi numerosi, veri amici sanno poi quanto Carletto fosse generoso, divertente, a volte anche scorbutico e dotato di una vena di ironia riconoscibilissima: tutte caratteristiche che lo rendevano davvero unico. Carletto mancherà a tanti di noi: oltre a sua moglie Gina, a sua figlia Carla ed ai parenti e nipoti, mancherà tanto anche ai tovesi specie a chi ha avuto la fortuna di crescere a Tovo San Giacomo ed a conoscerlo, incontrarlo e parlagli. Carletto è stato un uomo oltre che un sindaco, presente per tutti, pronto a darsi da fare ed a impegnarsi su qualsiasi fronte.Ciao Carletto".

"Il rosario si terrà oggi, venerdì 16, alle ore 18:00 presso Santa Corona, mentre il funerale si svolgerà domani, sabato 17 agosto, alle ore 15:30 nella chiesa parrocchiale di San Giacomo a Tovo San Giacomo. Essendo consigliere comunale in carica, ho proclamato il lutto cittadino durante lo svolgimento dei funerali", conclude Oddo.