Tovo in festa per Carletto Fantoni, decano della politica cittadina (FOTO)

A Tovo San Giacomo non è una giornata come le altre. Oggi, sabato 21 maggio, compie 90 anni Carletto Fantoni: una vera e propria istituzione all'interno della comunità dell'entroterra pietrese.

La sua avventura politica per il paese, iniziata nel 1965 con l'incarico di assessore, prosegue ancora oggi con il ruolo di consigliere di minoranza. Nel mezzo una carriera ricca di soddisfazioni nella quale è stato eletto per tre volte sindaco (1983, 2001, 2006). Un impegno costante e riconosciuto come testimonia il "Giacomino d'Oro", speciale premio conferito ai tovesi che si sono contraddistinti in vari settori, ricevuto nel 2012.

"Gli ho fatto pervenire gli auguri di tutta l’Amministrazione, del Consiglio Comunale e dei dipendenti del Municipio di Tovo San Giacomo - ha fatto sapere via Facebook il sindaco tovese Alessandro Oddo - Carletto Fantoni ha dedicato 60 anni della sua vita al bene del nostro paese e continua a seguire tutt’oggi le vicende della comunità anche come consigliere comunale, con la stessa passione e grinta di sempre. Buon compleanno Carletto!".

Un brindisi in paese in compagnia degli amici ha suggellato la giornata di festa. Tra un buon bicchiere di vino e tanti sorrisi, Fantoni ha colto l'occasione per sottolineare una volta di più - a scanso di equivoci - di sentirsi "vivo e vegeto, combattivo come sempre".