Carcare, torna l'antica fiera del bestiame, un programma ricco di eventi e novità

L'antica fiera del bestiame di Carcare, evento di grande richiamo e tradizione, è pronta a tornare dal 30 agosto al 1° settembre. Questa storica manifestazione, che affonda le sue radici nel XIX secolo, promette un programma ricco di attrazioni per grandi e piccini, rispecchiando il cuore pulsante della vita agricola e artigianale della regione.

L’area espositiva sarà dedicata alla mostra di bovini, ovini, caprini ed equini, offrendo una panoramica della varietà e qualità del bestiame locale. Accanto a questa, troveranno spazio il mercato dei produttori agricoli e il mercato dell’artigianato, dove sarà possibile scoprire e acquistare prodotti tipici e manufatti di grande pregio. Non mancherà l’Agriexpo, una sezione interamente dedicata ai commercianti, agli hobbisti e agli stand gastronomici, pronta a deliziare i visitatori con prelibatezze locali.

Tra gli eventi più attesi, spicca la prima edizione di MAN VS FOOD, che si terrà venerdì 30 agosto alle ore 20:00. Questa competizione vedrà i partecipanti sfidarsi in un'appassionante gara di resistenza alimentare, promettendo spettacolo e divertimento per tutti i presenti. Le iscrizioni sono già aperte e gestite dalla segreteria organizzativa del Comune di Carcare. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Commercio ai numeri 019/5154107-108 o l’Assessore al Commercio e Attività Produttive, Massimo Marini, al numero 019/5154117.

Un altro evento imperdibile è il Primo Palio delle Rotoballe di Fieno, che si svolgerà sabato 31 agosto alle ore 19:30. Questa originale competizione vedrà i sei rioni di Carcare (Barrili, Biglino, Castellani, Gaggioni, Garibaldi e Vispa) sfidarsi in una gara di spinta di rotoballe di fieno, del peso di circa 4 quintali, lungo le vie del paese. Le squadre, composte da sei giocatori ciascuna, partiranno da Via Garibaldi per concludere la corsa in Via Roma. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’Ufficio Commercio ai numeri sopraindicati.

Oltre alle gare e alle esposizioni, la fiera offrirà un ricco programma di spettacoli, intrattenimenti e convegni, pensato per coinvolgere e divertire tutta la famiglia. Sarà un’occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni di Carcare, riscoprendo il valore del passato e guardando al futuro con rinnovata energia.