"Mare Monstrum" di Luca Valentini sbarca a Laigueglia

Domenica 18 agosto il tour ligure di presentazioni del nuovo saggio di Luca Valentini, “Mare Monstrum”, farà tappa a Laigueglia. A partire dalle 21:30, sulla splendida Terrazza Giuliano, si parlerà di antiche leggende, credenze del mare e creature mitologiche marine e lacustri, dal celebre mostro di Loch Ness al biblico Leviatano. Dopo aver incontrato le Sirene, l'appassionante viaggio nei misteri del mare di Valentini prosegue alla scoperta delle creature leggendarie che per secoli hanno terrorizzato gli uomini: i mostri marini.

Megalodonti, calamari giganti, kraken, serpenti marini, divenuti oggi i protagonisti di film, romanzi, fumetti e serie TV più o meno noti, come il pesce-isola norreno Hafgufa o i curiosi globster dalle origini tanto affascinanti quanto misteriose, un tempo rappresentavano motivo di ansia e timore per chi intraprendeva la via del mare.

“Mare Monstrum” è un tuffo nelle profondità di antichi oceani che ospitarono (e forse ospitano ancora?) animali marini temuti sin da tempi lontanissimi, alla ricerca delle risposte che la scienza è in grado di offrirci per comprenderne meglio la reale natura. Dagli autori classici ai redattori dei numerosi bestiari medievali, tutti, prima o poi, si sono dovuti confrontare con i cosiddetti mostri marini. Ma se molte delle creature riportate nelle antiche cronache appartengono alla fantasia di prolifici cantori e visionari d'un tempo, è possibile che almeno alcune di esse siano esistite davvero? Tutto questo e molto altro fa parte del “Mare Monstrum”, un oceano di storie, di mostri, scienza, tradizioni e leggende che sarà possibile scoprire domenica sera anche a Laigueglia, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Luca Valentini è un noto conduttore radiofonico, divulgatore, saggista e presentatore che da anni svolge ricerche legate alla storia, alle tradizioni, alle leggende e agli enigmi a livello locale e nazionale. Spesso ospite di vari programmi radiofonici, televisivi e sul web, fa parte del Comitato di Ricerca Scientifica dell'Accademia di Studi Templari del Principato di Monaco e scrive per diverse riviste e testate online e cartacee, tra cui il bimestrale "Misteri", occupandosi di cultura, enigmi e spettacolo. È autore di diversi saggi, tra cui il successo editoriale "Misteri di Liguria" (Atene).

Così commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato alla cultura e al calendario delle manifestazioni: "Dopo il grande successo dello scorso agosto con La Notte delle Sirene, Laigueglia è lieta di ospitare ancora una volta il talento poliedrico di Luca Valentini, scrittore, conduttore radiofonico e di manifestazioni di successo, divulgatore scientifico ed esperto di misteri e leggende, che ancora una volta ci condurrà in un viaggio fantastico e documentato attraverso la biologia marina, la letteratura, la mitologia e il cinema alla scoperta dei mostri marini e di tutte le creature misteriose che popolano, nella realtà e nella fantasia, il mondo degli abissi".