Samp, alle 20.30 l'esordio in campionato: a Frosinone prima da titolare per Tutino

Sarà una Samp per dieci undicesimi già vista quella che affronterà stasera alle 20.30 il Frosinone nella prima giornata del campionato di Serie B. L'unica novità rispetto alla formazione iniziale scesa in campo in Coppa Italia contro il Como sarà quella annunciata alla vigilia da mister Pirlo: out Fabio Borini, alle prese con il recupero da una botta patita sette giorni fa, al suo posto esordio in blucerchiato dal primo minuto per Gennaro Tutino.

Conferme dunque per Ghidotti in porta; Bereszynski, Romagnoli e Vulikic in difesa; Venuti, Bellemo, Yepes e Ioannou a metà campo con Akinsanmiro che affiancherà il già citato Tutino alle spalle di Coda. In panchina, con buone chances di entrare a partita in corso, ci saranno l'ultimo acquisto Sekulov e Depaoli, quest'ultimo finalmente a disposizione dopo lo stop forzato per infortunio. Attenzione anche a Benedetti, sulla carta primo cambio di Akinsanmiro.

In casa Frosinone, dubbio in attacco per mister Vivarini, chiamato a scegliere tra Cuni e Pecorino con il primo favorito per una maglia da titolare. "Saremo una squadra che giocherà tanto, una squadra molto competitiva perché questo è l’obiettivo - le parole della vigilia del tecnico frusinate - Dal momento in cui diventeremo squadra e giocheremo bene e saremmo organizzati, è chiaro che le cose andranno come tutti noi vogliamo. In questo momento dobbiamo avere la capacità di fare risultato che è la cosa più importante". Non sarà titolare, ma presumibilmente verrà impiegato a gara in corso l'ex doriano Darboe.

Più di 12mila gli spettatori attesi sugli spalti di un "Benito Stirpe" quasi sold out. Circa mille i tifosi sampdoriani che riempiranno il settore ospiti. Arbitrerà l'incontro il signor Abisso di Palermo, assistenti Rocca di Catanzaro e Barone di Roma 1. Quarto ufficiale sarà il signor Di Francesco di Ostia Lido; al Var ci sarà Nasca di Bari mentre l'assistente Var sarà Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-2-3-1): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Zakric, Marchizza; Gelli, Cichella; Kvernadze, Ambrosino, Distefano; Cuni.

ALLENATORE: Vincenzo Vivarini.