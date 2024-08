Andora, a “Sotto l’Archetto 2024” Fabio Zuffanti presenta il libro “Franco Battiato per sempre"

Prosegue sotto la fortunata stella di Franco Battiato la rassegna letteraria "Sotto l'Archetto 2024", che mercoledì 28 agosto alle 21.15 ospiterà nel suggestivo salottino del Parco degli Aviatori il giornalista e musicista Fabio Zuffanti. Durante l'incontro, moderato dalla giornalista Linda Miante, Zuffanti presenterà il suo libro dal titolo "Franco Battiato per sempre. Tutti i dischi e tutte le canzoni", edito da Arcana Edizioni.

IL LIBRO. Franco Battiato è riconosciuto e celebrato come uno dei più grandi compositori italiani, al pari di giganti della musica come Verdi e Puccini. Oltre ad essere un eccellente musicista, Battiato è stato un divulgatore culturale straordinario, capace di fondere elementi culturali alti e bassi in composizioni che spaziano tra pop, rock, cantautorato, elettronica, opera e psichedelia. Il libro di Zuffanti offre un'analisi approfondita di ogni album e canzone registrata da Battiato dal 1965 al 2019, rivelando la ricchezza e l'attualità delle sue opere. Arricchito da un'appendice sul cinema di Battiato, curata da Fabio Cinti, questo volume è un compendio imprescindibile per chiunque voglia esplorare il patrimonio musicale e culturale italiano, ritrovando suggestioni di popoli lontani e vicini, di richiami al passato e all'attualità.

L'AUTORE. Fabio Zuffanti nasce a Genova nel 1968. Scrittore, musicista e critico musicale, la sua carriera artistica inizia nel 1994 come bassista della band progressive rock Finisterre. Ha partecipato alla realizzazione di oltre quaranta album, lavorando come musicista, compositore e produttore, affermandosi come uno dei principali nomi del progressive rock italiano. Dal 2012, Zuffanti si dedica anche alla scrittura e al giornalismo musicale, collaborando con testate importanti come "La Stampa" e "Rolling Stone Italia". Ha pubblicato vari libri, tra cui saggi su Franco Battiato, l'autobiografia di Branduardi elaborata dallo stesso Zuffanti, diversi racconti e un romanzo. Inoltre, ha lavorato come produttore musicale, divulgatore, autore di musica per sonorizzazioni, organizzatore di festival e docente online per Treccani.

L'ingresso all'evento è libero. Al termine dell'incontro, sarà possibile acquistare il volume a prezzo speciale e partecipare al firmacopie con l'autore.