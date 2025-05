Ad Alassio torna Ligyes, la settima edizione della rassegna che unisce cultura e intrattenimento

Riapre i battenti e presenta il suo programma il Festival della Cultura di Alassio "Ligyes", che stamani a Genova, nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, ha presentato la sua settima edizione.

La rassegna estiva, da anni patrocinata dalla Regione Liguria, unisce la cultura e gli artisti del territorio mettendo insieme maestranze e professionalità liguri e nazionali.

“Si rinnova la carrellata di premi alla carriera agli artisti della musica, del cinema, della letteratura e dell’informazione sotto le stelle di Piazza Partigiani - afferma il sindaco alassino Marco Melgrati - Quest’anno Ligyes ha già fatto la sua comparsa al Festival di Sanremo e a Portofino per la serata delle fiction. Il 16 maggio sarà a Torino al Salone del Libro per un talk sui 30 anni del Premio Un autore per l’Europa. Grandi nomi riceveranno anche quest’anno la famosa piastrella del Muretto. Alassio si prepara a un festival e a un’estate ricca di emozioni”.

“Ligyes è un’eccellenza culturale che ogni anno si rinnova, portando prestigio alla Liguria e valorizzando i suoi talenti insieme a protagonisti della scena nazionale - aggiunge il vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Grandi Eventi, Alessandro Piana -. Un Festival capace di creare sinergie virtuose tra arte, musica, cinema, letteratura e informazione, sostenuto da una rete consolidata di istituzioni e professionisti. Un’occasione importante per il territorio. La Regione Liguria è orgogliosa di accompagnare questa settima edizione, che unisce tradizione e innovazione in un progetto culturale di respiro europeo”.

Cultura e intrattenimento sono la formula vincente per una Regione come la Liguria che ha mille carte da giocare durante tutto l’anno. Come spiega l'assessore regionale a Cultura e Spettacolo, Simona Ferro: “Il Festival della Cultura di Alassio si presenta alla sua settima edizione con un programma variegato, completo e attento alle diverse forme di cultura: si alternano brillantemente, in un ricco palinsesto, appuntamenti di cinema, divulgazione culturale, letteratura e musica. Questa pluralità di eventi è proprio una peculiarità di Ligyes, capace di rinnovarsi costantemente pur rimanendo sempre fedele a se stesso e confermandosi una realtà poliedrica, ma armonica. La città di Alassio si consolida come un prezioso partner culturale per Genova e la Regione Liguria, in grado di promuovere nuove suggestioni per l’intrattenimento del suo pubblico estivo”.

Sempre ricco di premi alla carriera, anche in questa edizione si rinnovano le serate dedicate al cinema, all’informazione culturale, alla letteratura italiana e alla musica, dopo l’esordio dello scorso anno con Luca Barbarossa e l’anteprima dello scorso febbraio al Festival di Sanremo con la consegna del riconoscimento alla giovane esordiente Maria Tomba per mano del Direttore Musicale del Premio Alassio Musica Stefano Senardi. Il video sarà presentato ad Alassio come apertura della serata dedicata al Premio Alassio Musica.

Questo esordio si concretizzerà il 28 maggio con le riprese del video di Maria Tomba ad Alassio e a Sanremo: “E' un ottimo progetto di valorizzazione del territorio all’insegna della Musica e dei giovani talenti. Ritengo che questa prima iniziativa, che ha messo in rete i Comuni di Alassio e Sanremo insieme a LIGYES Alassio-Genova Cultura Fest, Genova Liguria Film Commission e Area Sanremo, possa rappresentare un ottimo punto di partenza per sviluppare nuovi progetti condivisi e creare ulteriori opportunità nel panorama artistico e culturale. Per quanto riguarda Maria Tomba, siamo felici di accoglierla nuovamente a Sanremo in occasione delle riprese del videoclip previste per fine maggio” commenta l'assessore alla Cultura, Sinfonica, Patrimonio, Centri Storici e Frazioni Comune di Sanremo, Enza Dedali.

“Lo scorso febbraio abbiamo accolto con grande soddisfazione il riconoscimento conferito a Maria Tomba da Stefano Senardi e LIGYES: una giovane artista dotata di carisma e di uno stile distintivo - continua Fabio Biolé, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo - Sapere che un po’ Sanremo sarà presente nel suo prossimo videoclip ci riempie di orgoglio. Al di là dei risultati nelle classifiche, la nostra Fondazione è costantemente impegnata a offrire ai giovani partecipanti di Area Sanremo il maggior numero possibile di occasioni per crescere artisticamente: fare esperienze, confrontarsi con professionisti del settore, ricevere feedback, ampliare le proprie competenze e il proprio network… In questo caso avere un supporto concreto per la realizzazione del proprio progetto musicale, dalle riprese all’editing del videoclip. Ringrazio lo staff di LIGYES Alassio-Genova Cultura Fest, Genova Liguria Film Commission e i Comuni di Alassio e Sanremo per aver reso possibile questa importante opportunità”.

Partner di Ligyes sempre la Genova Liguria Film Commission governata da Cristina Bolla e dalla sua squadra genovese, votata al mondo della fiction e delle produzioni televisive. Ligyes è stato ospitato il 28 marzo in occasione dei Portofino Days per questa continuità tra i festival culturali della Regione: “Fare rete tra le manifestazioni culturali è la mossa vincente per rafforzare il territorio e Ligyes che per sua definizione racconta da 7 anni i personaggi e le situazioni che hanno fatto la storia del costume e dello spettacolo italiano ne è un esempio concreto. Una proposta ricca di ospiti e con una mostra importante come quella Giorgio Tentolini che inauguriamo il 7 giugno sul Molo Bestoso rinnova Alassio come scenografia naturale per l’arte e festival culturali poliedrici come il Festival della Cultura” aggiunge Gian Emanuele Fracchia, amministratore unico di Ge.Sco Srl, ente organizzativo della manifestazione.

Anteprima Ligyes al Salone del Libro di Torino

I 30 anni del Premio Un autore per l’Europa raccontati dalle voci del Presidente Professor Gian Luigi Beccaria, il sindaco Marco Melgrati e una voce storica della giuria tecnica del Premio il Professor Alberto Beniscelli. Moderati dalla coppia Steve Della Casa e Gabriele Ferraris.

“Al Salone del libro presenteremo la complessità di uno dei Premi più longevi della storia dei premi letterari italiani, Un autore per l’Europa, cuore di Ligyes Alassio Genova Cultura Fest, una manifestazione che sa essere popolare e al tempo stesso di ricerca.” Steve Della Casa, critico e giornalista cinematografico.

I Premi di Ligyes 2025

Ligyes quest’anno si è già annunciato a Sanremo con la musica della sua protetta Maria Tomba, in seno al Premio “Alassio Musica”, conferito a cantautori, interpreti, musicisti e artisti del panorama musicale nazionale ed internazionale, che nella loro carriera si siano distinti per meriti discografici, d’innovazione, di creatività e originalità. Grazie all’esperienza di Stefano Senardi, uno dei discografici italiani di maggiore successo, noto e internazionalmente apprezzato e già legato da una profonda amicizia alla Città di Alassio, “Alassio Musica”, vuole conferire il premio alla cantautrice Paola Turci. La serata sarà aperta dalla performance della giovane Maria Tomba.

“Con gli amici di Ligyes e quelli del Comune di Alassio dallo scorso anno si è consolidato un rapporto che è proseguito nel corso di questi mesi in vari momenti importanti tra cui il Festival di Sanremo e Portofino Days ma soprattutto nella progettazione di alcuni eventi che questa estate mi vedranno coinvolto anche in prima persona. Il 25, il 26 e il 27 luglio sarò ad Alassio per tre serate una diversa dall’altra, ma con una certa coerenza che legherà i vari momenti dove si parlerà di cultura di musica, ma anche di mare e soprattutto di amore. Ringrazio il sindaco di Alassio Marco Melgrati, l’organizzazione di Ligyes tutta per l’accoglienza e la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti" Stefano Senardi, direttore Premio Alassio Musica.

Il Premio per l’Informazione Culturale 19 esima edizione al giornalista Aldo Cazzullo. Durante la serata il giornalista sarà protagonista di un'intervista esclusiva condotta da Christian Floris: “È un festival che sta crescendo, io ho la fortuna di far parte del cast da 5 edizioni e devo dire che il rapporto che LIGYES ha stabilito con il pubblico va oltre ogni aspettativa… I nomi di questa edizione sono così importanti che fanno tremare le gambe, ma ce la metteremo tutta per intrattenere e informare dando spazio a temi importanti e ad un po’ di disimpegno.”

L'ottava edizione del Premio alla carriera “Alassio Cinema” vedrà l'assegnazione del riconoscimento a Christian De Sica, con intervista e conduzione di Pino Strabioli e Christian Floris e la consegna della targa personalizzata “Piastrella del Muretto di Alassio” a cura della Fondazione Mario Berrino.

La 31° edizione del Premio Alassio 100 Libri - “Un Autore per l’Europa” sarà presentata da Pino Strabioli e Chiara Francini. Le interviste agli scrittori saranno condotte da Steve Della Casa, mentre la premiazione sarà curata dal presidente della Giuria tecnica del Premio, Gian Luigi Beccaria. “Onorato e davvero felice di essere per il secondo anno in Piazza Partigiani ad Alassio per Ligyes nelle vesti di presentatore della serata finale del Premio Un autore per l’Europa. Condividere il palco con un’amica e collega che stimo moltissimo come Chiara Francini aggiungerà sicuramente emozione, ritmo e sorprese alla serata che vedrà la proclamazione del vincitore o della vincitrice di questo prestigioso premio arrivato alla sua 31esima edizione.” Pino Strabioli, giornalista e conduttore televisivo Rai.

In semifinale i 10 autori selezionati dalla giuria tecnica: per Neri Pozza Emanuela Abbadessa, La suggeritrice e Daniele Archibugi con La notte brava di Kant e Casanova; per La nave di Teseo Roberto Andò con Il coccodrillo di Palermo; per Feltrinelli Andrea Bajani, L’anniversario; per Einaudi Marco Balzano, Bambino e Paolo Malaguti, con Fumana; per Mondadori Angelo Ferracuti, Il figlio di Forrest Gump, per Harper Collins Martina Pucciarelli, con Il Dio che hai scelto per me e Enrico Vanzina, Noblesse oblige infine Alessandra Selmi, La prima Regina per Nord Editrice.

I 5 finalisti saranno ospitati sabato 21 giugno ad Alassio a raccontarsi e a raccontarci pillole tratte dai loro libri, per un’anteprima nella città che li vedrà poi sul palco di Piazza Partigiani in occasione della serata finale.

Storia del Cinema e dello Spettacolo a Ligyes

A impreziosire il programma di Ligyes una serata dedicata alla carriera di Ornella Muti, con l’attrice sul palco di Piazza Partigiani intervistata da Steve Della Casa. “La serata con Ornella Muti - dice Steve Della Casa - riassume proprio lo spirito di questo festival: presentare personaggi popolari che sanno raccontare grandi storie.”

E' l'attrice stessa a esprimere un sincero apprezzamento per l'appuntamento a lei dedicato: “Questa serata all’interno del Festival Ligyes rappresenta per me una profonda fonte di ispirazione e un riconoscimento costante. Un tributo al mio passato, una conferma nel presente e uno slancio verso il futuro, sempre all’interno del mondo che conosco e amo: quello della settima arte. Ringrazio il Festival, la Regione Liguria che amo e lo straordinario Comune di Alassio per l’ospitalità, e il cinema, che ho abbracciato molti anni fa e che, ancora oggi, continua a sorprendermi come il primo giorno. Grazie di cuore.”

Un salto nel grande mondo del cabaret con Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello con “VASAME L’amore è rivoluzionario”. Uno spettacolo che parla “d’ammore” e che ha come filo conduttore la musica del cantautore Enzo Gragnaniello e la spumeggiante presenza di Marisa Laurito che canta e recita ”l’ammore” nelle sue tenere struggenti e divertenti sfaccettature. Una musica originaria, atavica e istintiva che si rivela al pubblico attraverso sonorità e ritmiche sincere, dirette e che ha lo scopo di ricondurlo alle sue radici più remote e ancor di più a punti di riflessione sulla condizione attuale che il mondo sta vivendo. Insieme a loro una band di tre bravissimi musicisti: Piero Gallo (Mandolina), Erasmo Petringa (Violoncello), Marco Caligiuri (Percussioni), Enzo Gragnaniello (Voce e Chitarra Acustica).

La mostra di Ligyes ad Alassio dal 7 giugno al 31 ottobre

Ligyes: dialoghi tra il mare e la rete

Ligyes celebra la bellezza del Mediterraneo e delle sue storie, reinterpretando la sua eredità in chiave contemporanea. “Il progetto che ho pensato per la rassegna Ligyes nasce dall’esplorazione della memoria del Mediterraneo e del suo legame intrinseco con le culture che lo hanno attraversato. La rete metallica, elemento centrale delle mie opere, diventa simbolo di connessione, trappola e filtro: metafora del mare stesso, che collega terre lontane, cattura storie e riflette l’infinito.”Ogni opera rappresenta un frammento del mare e delle sue leggende: le Sirene, figure che si librano tra mito e realtà, emergendo da superfici riflettenti che amplificano il dialogo tra passato e presente. La rete, con la sua trasparenza e fragilità apparente, lascia intravedere oltre l’ovvio, catturando l’immaginazione e invitando lo spettatore a una riflessione sul legame tra uomo, mare e memoria. “In queste opere la rete diventa il filo conduttore: fragile e resistente, trasparente e contenitiva, simboleggia la connessione invisibile tra passato e presente, tra uomo e mare, tra storia e mito. Ogni opera invita lo spettatore a esplorare le proprie profondità, riflettendo il Mediterraneo come luogo di eterna trasformazione e memoria collettiva.”

Le Sirene: il richiamo del mare

“Le mie opere dedicate alle Sirene si propongono di catturare l’essenza magnetica di queste creature mitologiche, simbolo di bellezza e pericolo.” Realizzate in rete metallica, le figure rappresentano visi di giovani donne, incastonati su strutture autoportanti con fondali in acciaio specchiante. Questa scelta non è casuale: il metallo riflettente diventa uno specchio simbolico, invitando lo spettatore a interrogarsi sul proprio rapporto con il fascino e le tentazioni che il mare, e le Sirene, incarnano. Ogni Sirena, con il suo volto enigmatico, è un frammento del mare e dei suoi misteri. Attraverso le superfici riflettenti, l’opera invita l’osservatore a vedersi nelle Sirene, a confrontarsi con le proprie attrazioni e con il senso di smarrimento che spesso accompagna il desiderio. La rete metallica, fragile ma resistente, evoca il dualismo delle Sirene: creature seducenti ma intrappolanti, capaci di catturare e trasformare chi le incontra. Giorgio Tentolini, nato nel 1978, è un artista italiano conosciuto per i suoi ritratti e figure realizzati con la rete metallica. Nel 2024 ha partecipato alla Biennale di Venezia, confermando l’originalità e la forza del suo lavoro anche a livello internazionale.

I partner di Ligyes 2025

Il rinnovato gemellaggio culturale che in questa settima edizione ritrova in Genova e nell’ente di Genova Liguria Film Commission un grande valore aggiunto sul piano culturale e tecnico:

“Anche quest’anno la Genova Liguria Film Commission collaborerà con questo importante evento alassino che è diventato un vero appuntamento di riferimento nel panorama culturale degli eventi culturali italiani - dichiara Cristina Bolla, presidente della Genova Liguria Film Commission - Il 2025 ha visto un inizio importante ed in linea con questa crescita sinergica di collaborazione con i diversi territori liguri da Ponente a Levante. Da Sanremo a Portofino passando da Genova. Si tratta di una crescita costante che evidenzia l’importanza della cultura per fare sistema e valorizzare il comparto dell’audiovisivo e della musica, due pilastri della Liguria che ci rendono orgogliosi delle nostre eccellenze”.

Rinnovano la loro presenza a Ligyes la Fondazione Amadeo Peter Giannini e la Fondazione Mario Berrino per la consegna delle piastrelle agli artisti premiati.

Per il secondo anno consecutivo l’arte contemporanea impreziosirà Alassio e il suo bellissimo Molo con la mostra di Giorgio Tentolini promossa dalla Galleria d’Arte Ravagnan, tra i partner culturali della kermesse: “La Galleria Ravagnan è felice di partecipare per il secondo anno al Festival della Cultura Ligyes. Dopo il successo della mostra La Metafora del Viaggio di Bruno Catalano, quest’anno il Molo di Alassio ospita le opere di Giorgio Tentolini con una nuova installazione pensata appositamente per questo luogo: Le Sirene – Il richiamo del mare. Con questo progetto, Tentolini ha creato opere suggestive e ricche di significato, in armonia con il paesaggio del molo e il tema del mare. Ringrazio tutti i collaboratori e gli organizzatori del Festival, che con impegno e passione hanno reso possibile questo intervento artistico di grande valore” dice Chiara Ravagnan dell'omonima Galleria veneziana.

IN ALLEGATO IL PROGRAMMA COMPLETO