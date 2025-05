Le Vele Alassio: una stagione premium sta per iniziare!

Musica, servizi, ospiti e atmosfera al top per un'estate indimenticabile!



Da questo weekend, Le Vele Alassio è pronta a farvi vivere un'estate magica: prende ufficialmente il via la stagione estiva 2025, con un concept chiaro e ambizioso racchiuso in una sola parola: Premium.



Dopo il successo delle serate primaverili, il club più amato ed esclusivo della Liguria vi aspetta sabato 10 maggio per l'evento di apertura della stagione: il sabato notte Stylhertz, un appuntamento che promette qualità, stile e vibrazioni all'altezza delle aspettative. La festa inizierà alle ore 23:00 con in consolle Giovanni Ursoleo, tra i DJ più apprezzati della scena italiana, insieme al nostro resident DJ Tigani.



Per celebrare l'opening della stagione, le donne iscritte in lista avranno accesso gratuito nella prima ora. È inoltre disponibile un ticket da € 15,00, con consumazione inclusa, acquistabile in anticipo online per chi entra entro mezzanotte. I tavoli a bordo pista arrivati entro le ore 00:30 godranno di uno sconto di € 100,00 sulla prima bottiglia, mentre i tavoli Club arrivati entro l'01:00 di € 50,00.



Ma quest'anno Le Vele Alassio vuole offrire molto di più. Premium è la parola chiave che guida ogni aspetto dell'esperienza proposta dal club:



Musica Premium: selezione artistica curata, DJ di fama nazionale e internazionale, e set musicali pensati per coinvolgere e far sognare.



Servizi Premium: attenzione al cliente, accoglienza personalizzata e offerte dedicate. Dai tavoli riservati al servizio su misura, ogni

ospite sarà trattato come unico. Il comfort diventa lusso accessibile, grazie a uno staff altamente selezionato e preparato.



Frequentazioni Premium: un pubblico raffinato, cosmopolita e selezionato. Un ambiente pensato per chi cerca il meglio, senza compromessi.



Ambiente Premium: ogni dettaglio – luci, musica, arredi, atmosfera – è studiato per offrire un'esperienza immersiva ed esclusiva.

Grande attenzione è dedicata anche alla sicurezza, con personale qualificato all'interno e all'esterno del locale.



Le Vele Alassio è anche vicina al territorio: per i lavoratori del settore accoglienza delle province di Savona e Imperia sono previsti

prezzi agevolati. I titolari delle attività interessate possono inviare entro il 30 maggio una mail a info@levelealassio.it, indicando il nome dell'attività e l'elenco dei dipendenti. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora potranno usufruire di tariffe speciali.



Per garantire un servizio ottimale, l'ingresso sarà limitato e consentito solo su prenotazione, con priorità ai clienti con tavolo riservato.



Summer nights, Premium vibes.

Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!



Le Vele Alassio Opening Summer Season 2025



Summer nights, premium vibes!

Let the magic of Le Vele surprise you!



Saturday 10th May 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

OPENING SUMMER SEASON 2025

Saturday Stylhertz



LINE UP

Giovanni Ursoleo

Tigani



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-opening-summer-season-2025--190037/channel--le-vele



Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721