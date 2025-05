Don Doglio, "No other land" e la sanità: tre giorni di eventi a Savona e Varazze

Tre appuntamenti tra spiritualità, cinema e sanità nei prossimi giorni a Savona e Varazze.

Domani, mercoledì 7 maggio, alle ore 18 all’Oratorio del Cristo Risorto a Savona (largo Franco Varaldo), il teologo e biblista don Claudio Doglio presenterà il suo nuovo libro Un futuro pieno di speranza, in un incontro promosso dalla Libreria Paoline. A portare i saluti istituzionali sarà il vescovo della Diocesi di Savona-Noli, monsignor Calogero Marino. Il volume, che attraversa le pagine dell’Antico e del Nuovo Testamento, invita a riscoprire la forza della speranza riposta in Dio, capace di generare nuovi inizi anche nelle situazioni più difficili, come testimonia la risurrezione di Gesù.

Giovedì 8 maggio, alle 20:30, il Cinema Teatro Don Bosco di Varazze ospiterà invece la proiezione del documentario No other land (2024), presentato da ANPI Varazze, Associazione Liguria Palestina e Operazione Colomba. Il docufilm, premiato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino e vincitore dell’Oscar 2025, racconta la dura realtà quotidiana nei territori occupati, attraverso lo sguardo di un collettivo israelo-palestinese. Il ricavato sarà devoluto a Operazione Colomba.

Venerdì 9 maggio, infine, al Ristorante Kursaal Margherita di Varazze (corso Matteotti 15), dalle 18 alle 20 si parlerà di salute e comunità. Il direttore generale dell’ASL 4 Paolo Petralia terrà l’incontro La comunità in salute - Approcci metodologici ed esperienze in atto, organizzato dal Lions Club Varazze-Celle Ligure in collaborazione con diverse realtà locali. Interverrà anche Monica Cirone, direttrice sociosanitaria dell’ASL 2 Savonese.