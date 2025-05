Corte di Mare celebra le mamme con tre giorni di amore, dediche e profumi

In occasione della Festa della Mamma, il Centro Commerciale Corte di Mare di Varazze dedica tre giornate a tutte le mamme, con un programma ricco di emozioni, colori e profumi.

Dal 9 all’11 maggio 2025, la galleria interna ospiterà il Wall of Love, un grande pannello colorato dove bambini, figli e famiglie potranno dedicare un messaggio d’amore alla propria mamma. Un’occasione unica per dirle “ti voglio bene” in modo semplice e sentito, attraverso dediche scritte, foto e selfie da conservare o condividere anche online, con l’hashtag #festadellamamma.

Nell'ultima giornata dedicata alla festa, domenica 11 maggio, dalle 10 alle 12, si terrà un'attività unica e particolare, gratuita, all'insegna dell'"aromaterapia", dal titolo: “Aromi ed Emozioni”. Pensata per mamme e figli e realizzata in collaborazione con Serena Minieri – Azienda Agricola, quest'attività permetterà ai partecipanti di "risvegliare i sensi" e condividere un momento di benessere insieme del tutto speciale.

La festa della mamma, al centro Corte di Mare, sostenuta dai negozi del centro e dai partner del territorio, sarà dunque un'iniziativa emozionante e da non perdere.