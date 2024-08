Savona, un fulmine mette fuori uso la centralina elettrica del Priamar: Comune al lavoro per il ripristino

L'ondata di maltempo che si è abbattuta domenica scorsa sulla città di Savona ha causato numerosi problemi anche alle linee elettriche facendo saltare impianti semaforici e anche l'impianto del Priamar.

"Ascensori rotti (a quando la riattivazione?), in Museo le luci del piano superiore non funzionano, video ko, internet assente, sum up non funzionante e non vado avanti. Nonostante questo ci siamo attivati per rendere possibile la visita e l'iniziativa organizzata per domani sera. Non è certo facile lavorare in questo modo".